Instituto Steve Biko divulga lista de aprovados para pré-vestibular

Foi divulgada a lista dos 75 estudantes aprovados para ingressar no Pré-Vestibular do Instituto Steve Biko. Os aprovados têm até a próxima quinta-feira, 8, para confirmar a matrícula no valor de R$ 120, que garante duas camisas do projeto e material didático (confira a lista dos aprovados).

A aula inaugural está prevista para 10 de março, no prédio do Instituto Federal da Bahia (Ifba), no Barbalho. As aulas do cursinho acontecerão de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 22h na sede do instituto, no Largo do Carmo no Pelourinho.

Os estudantes poderão ter aulas aos sábados, domingos e feridos, de acordo com a programação do ano letivo. Demais informações podem sem consultadas no edital do Pré Vestibular.

adblock ativo