Instituições líderes no Enem apostam em ensino dinâmico

A coordenadora pedagógica do Colégio Helyos, Patrícia Moldes, aponta o investimento em tornar o ambiente escolar mais agradável para a aprendizagem como o principal acerto da instituição. Situado em Feira de Santana (a 109 km de Salvador), o Helyos foi a escola baiana que alcançou a melhor pontuação no Enem. Os resultados são referentes a 2011 e levam em consideração o desempenho das escolas.

Esta é a oitava vez que o Colégio Helyos consegue uma boa pontuação. "O nosso objetivo é criar um espaço onde o aluno sinta prazer em estudar e não venha por obrigação", acrescentou. O Colégio Helyos ficou em 11º lugar no ranking nacional do exame.

O colégio tem 35 salas de aula, equipadas com ar-condicionado, lousa eletrônica, dentre outros equipamentos. Como auxílio para completar a aprendizagem, os alunos contam com bibliotecas, laboratórios de ciências, matemática, química, física e multimídia, além de estúdio de TV e rádio. O jogo de xadrez é disciplina obrigatória da 1ª à 4ª série do ensino fundamental.

"O xadrez estimula o raciocínio lógico e a resolução de problemas", explica Patrícia Moldes. Também são oferecidas atividades extras, como teatro e música. Embora a escola não ofereça uma preparação específica para o Enem, os alunos de 1º e 2º anos são estimulados a fazer as provas como treinamento. "Serve para tirar as dúvidas", acrescenta Patrícia Moldes.

Anchieta - O Colégio Anchieta, localizado em Salvador, melhorou a posição no Enem. A escola pulou do terceiro para o segundo lugar na Bahia. No âmbito nacional, a sua colocação foi a 99ª, com 653,54 pontos, numa escala que vai até 1.000. O Anchieta também investe na modernização da infraestrutura. "Eu atribuo esse bom resultado à soma de tudo isso mais a qualificação dos professores, sem tirar o mérito dos alunos", avalia o diretor da escola, João Batista de Souza.

Aluna do 3º ano, Lúcia Aslan aprova a metodologia de ensino da escola. Ela conta que acertou 85% das provas do Enem. "Não precisamos buscar cursos preparatórios lá fora. Temos tudo aqui".

Públicas - Dentre as instituições públicas, as que obtiveram melhor desempenho no exame foram os colégios do Exército (338ª colocação no ranking nacional) e o da PM - unidades do Lobato e do Dendezeiros - ocupando o 4.043º e o 4.747 º lugar, respectivamente. Logo atrás ficou o Colégio Thales de Azevedo, na 4.973ª colocação.

O secretário estadual de Educação, Osvaldo Barreto, disse que está satisfeito com o resultado. "Ainda há o que melhorar, mas, dentre os colégios que participaram, 80% tiveram nota superior a 450 pontos, que é a referência utilizada pelo MEC para certificação", disse. Para Natália Cerqueira, aluna do 3º ano do Thales de Azevedo, o prejuízo foi causado pela greve "A falta de aulas influenciou no resultado do Enem, assim como vai influenciar no resultado dos vestibulares", completa.

O secretário Osvaldo Barreto diz que os reflexos da greve só serão vistos no Enem deste ano, cuja divulgação será em 2013. "Esse resultado é referente ao Enem de 2011. O MEC demora de divulgar, confundindo as pessoas".

