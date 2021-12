Inscritos no Enade já podem conferir dados cadastrados

Os inscritos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) de 2014 já podem verificar os dados cadastrados pelas instituições de educação superior. O prazo vai até as 23h59 do dia 21 e as informações estão disponíveis na internet, na página do Enade.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo exame, orienta os estudantes a conferir os dados e, se acharem necessário, pedir retificação, que deve ser feita pela instituição de ensino responsável pela inscrição.

O Enade é aplicado em todo o país aos estudantes do último ano de graduação. A cada ano, o exame avalia um grupo diferente de cursos. Os estudantes devem fazer o Enade para obter o diploma, no entanto, não existe um desempenho obrigatório aos alunos. O resultado do exame é usado para compor índices que medem a qualidade de cursos e instituições de ensino superior.

Neste ano, participarão do exame alunos de 33 cursos superiores nas áreas de ciências exatas, licenciaturas e áreas afins. Veja a lista completa dos cursos.

As provas serão aplicadas em 23 de novembro, às 13h, no horário de Brasília.

