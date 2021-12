Inscrições no Sisutec podem ser feitas até este domingo

Os interessados em concorrer a vagas gratuitas no ensino técnico têm até este domingo, 27, para fazer a inscrição no Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec). O sistema oferece cursos técnicos gratuitos em instituições públicas, particulares e do Sistema S. O prazo terminaria na sexta-feira, 25, mas foi prorrogado pelo Ministério da Educação (MEC).

Nesta edição, são ofertadas 289.341 vagas. A inscrição deve ser feita no site do Sisutec. As vagas serão preenchidas prioritariamente por pessoas que tenham cursado o ensino médio completo em escolas da rede pública ou, em instituições particulares, na condição de bolsistas integrais. Além disso, os candidatos devem ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2013 e obtido nota na redação que não seja zero.

No site do programa é possível consultar os cursos disponíveis. As áreas com maior oferta de vagas são ambiente e saúde (32,17%), comunicação (17,06%), gestão e negócios (14,10%) e controle e processos industriais (11,67%). O candidato pode escolher até duas opções de curso. É possível alterá-las ao longo do período de inscrição.

O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 29 deste mês, e as matrículas dos alunos selecionados serão feitas do dia 30 deste mês a 1º de agosto. A segunda chamada será divulgada no dia 5 do próximo mês, e as matrículas estão previstas para os dias 6, 7 e 8. As vagas remanescentes serão disponibilizadas online para todos aqueles que fizeram o ensino médio, independentemente de terem feito o Enem.

O Sisutec foi criado no ano passado, como parte do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). O processo seletivo do MEC ocorre duas vezes por ano.

