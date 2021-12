Inep já se prepara para divulgar calendário do Enem em 2014

Segundo o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Luiz Cláudio Costa, antes mesmo de o ano terminar tiveram início os preparativos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2014. A expectativa é que o cronograma seja divulgado entre março e abril. Em 2013, a divulgação aconteceu em maio.

"Em 2013 tivemos 7 milhões de inscrições: a expectativa é que esse número aumente em 2014", disse à Agência Brasil. Maior número de inscritos demanda maior organização. "[O Enem 2014] demanda muita atenção, desde a logística à segurança e correção".

Ao longo do ano, o Inep anunciou algumas novidades. Entre elas, o local de elaboração das provas. O Enem será elaborado em um local com segurança reforçada. O espaço terá acesso restrito e será construído na nova sede do Inep. Quem ali entrar, passará por um scanner e será monitorado por câmeras.

Além disso, a tecnologia deverá estar mais presente na preparação dos alunos. Os estudantes da rede pública terão acesso ao Geekie Lab, uma ferramenta, que disponibiliza além de questões do Enem, um plano de estudos personalizado para que o estudante supere os seus principais pontos fracos para melhorar sua nota na prova.

"O processo vem se aprimorando e se consolida como uma régua republicana", diz o presidente do Inep. O desafio é aprimorar cada vez mais a prova, tendo em vista a preocupação pedagógica na construção dos itens e das provas. Luiz Cláudio destaca que em 2013 houve uma ênfase na capacitação dos envolvidos na aplicação e correção do exame, o que deve ser mantido na próxima edição.

A previsão é que o resultado do Enem 2013 seja divulgado na primeira semana de janeiro.

