Inep investiga fotos do Enem postadas nas redes sociais

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) informou que está investigando para identificar os candidatos que postaram fotos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em redes sociais, minutos antes do início da prova. As fotos postadas mostram, por exemplo, a folha de resposta. De acordo com o Inep, alguns candidatos já foram eliminados.

Pelas regras do Enem, não é permitido o uso de eletrônicos no local de prova e nem postar fotos do exame. Os portões abriram às 12h e o exame começou a ser aplicado às 13h, pelo horário de Brasília. Ao chegar na sala de aula, o candidato é orientado a colocar aparelhos eletrônicos, como celular e tablet, em um envelope lacrado, que deverá ficar embaixo da carteira durante toda a prova. O celular deve ser desligado.

O Inep lamentou o ocorrido e disse que ainda não tem um levantamento do número de candidatos e onde eles faziam a prova. A autarquia esclarece que será analisado caso a caso.

Um dos usuários da rede social Instagram postou a foto do cartão de resposta com a legenda: "#partiu #enem". Abaixo, outro usuário comentou: "Eliminado #enem". Outro usuário publicou uma foto semelhante com a legenda: "#enem" e recebeu o comentário: "Esquenta não, ano que vem tem de novo".

Na sexta-feira, 25, o ministro da Educação, Aloizio Mercadante, reforçou o alerta sobre uso de aparelhos eletrônicos na prova, o que é proibido. "No ano passado, identificamos usuários em questão de minutos". Em 2012, 65 candidatos foram eliminados por postarem imagens de fotos da prova e mensagens com conteúdo do exame.

A intenção, explica o ministro, é garantir que os candidatos façam a prova em condições iguais, que não haja vazamento de questões ou de respostas.

Além do celular, não é permitido uso de lápis, caneta de material não transparente, lapiseira, borracha, livros, manuais, impressos, anotações e dispositivos eletrônicos.

Neste sábado, mais de 7,1 milhões farão o exame em 1.161 cidades. A prova começou a ser aplicada às 13h, horário de Brasília. Os candidatos terão quatro horas e trinta minutos para fazer o exame. Serão 90 questões de ciências humanas (história, geografia, filosofia e sociologia) e de ciências da natureza (química, física e biologia).

Os gabaritos das provas serão divulgados até o dia 30 de outubro, no endereço www.enem.inep.gov.br. O serviço de atendimento ao cidadão funcionará no final de semana das 8h às 20h, pelo telefone 0800-616161.

