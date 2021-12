Ilê Aiyê e Acafag oferecem cursos profissionalizantes com 270 vagas

Jovens com idade entre 16 e 24 anos interessados em fazer um dos cursos profissionalizantes oferecidos gratuitamente pelo Ilê Aiyê têm até a próxima sexta-feira, 7, para fazer a inscrição. Ao todo, são oferecidas 120 vagas para os cursos de corte e costura industrial, eletricidade predial e vendas. Para este último, é preciso ter idade entre 18 e 24 anos.



As inscrições são das 8h às 11h30 na sede do próprio Ilê Aiyê, que funciona no número 288 da Rua do Curuzu, Liberdade. Podem se inscrever jovens que estejam cursando, no mínimo, a 8ª série do ensino fundamental na rede pública de ensino. Os cursos são oferecidos pelo programa Jovens Baianos, realizado em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza (Sedes).



No ato da inscrição, os candidatos devem estar munidos de documentos de identidade e CPF e comprovantes de residência e frequência escolar. É preciso levar também caneta, lápis e borracha, uma vez que os interessados serão submetidos a provas de português, matemática e redação. As provas fazem parte do processo de seleção, que implica ainda a realização de pesquisa socioeconômica.



As aulas serão ministradas de segunda a quinta-feira, na sede do Ilê, e têm início previsto ainda para este mês.

As aulas do curso de eletricidade predial serão ministradas à noite; as do curso de corte e costura industrial, no período da manhã; e de vendas, pela manhã e à tarde.



De acordo com o coordenador pedagógico do projeto, Gelton de Oliveira, todos os selecionados receberão uma bolsa-auxílio (cujo valor não foi informado), além de valetransporte e lanche.



Bolsa Família - Outra instituição que está com inscrições abertas para cursos profissionalizantes, até a próxima segunda-feira, 10, é a Associação de Apoio Comunitário à Educação, à Cultura e à Cidadania (Acafag). São 150 vagas residuais para os cursos de pedreiro/ azulejista (60 vagas), encanador/ eletricista (60) e carpinteiro (30).



Os candidatos devem ser beneficiários do Bolsa Família. No ato de inscrição, é preciso apresentar o cartão do programa, carteira de identidade e comprovante de endereço. As inscrições são feitas na sede da Acafag: Estrada do Coqueiro Grande, 126, Cajazeiras (fundos da Policlínica Cajazeiras).



Apenas em 2010, a associação ofereceu 2.900 vagas para cursos de formação profissional, 900 na área de construção civil. Em 2009, 1.200 profissionais foram formados nos cursos, sendo 60% mulheres.



| Serviço |:



Escola Profissionalizante do Ilê Aiyê

Telefones: (71) 2103-3400/ 2103-3411

E-mail: ileaiye@ileaiye.org.br



ACAFAG

Telefones: (71) 3305-0935 e 32531807

E-mail: acafag91@hotmail.com

