Ifba prorroga inscrições para processo seletivo

As inscrições para o Processo Seletivo 2015 dos cursos técnicos e superiores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) foram prorrogadas até o dia 16 de outubro.

Este ano todas as vagas da graduação serão selecionadas através do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2014, sendo que 60% serão aprovadas pelo sistema de classificação do IFBA e as outras 40% pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Para os cursos subsequentes, também houveram mudanças. Neste processo seletivo, 50% das vagas serão reservados pela nota do Enem. Ou seja, esses candidatos não farão a prova do IFBA, já que o modo de seleção será com base na nota do Enem.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site www.ifba.edu.br. O valor da taxa de inscrição para os cursos técnicos é de R$ 30.

As vagas estão distribuídas em 20 cidades da Bahia: Barreiras, Brumado, Camaçari, Euclides da Cunha, Eunápolis, Feira de Santana, Ilhéus, Irecê, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Paulo Afonso, Porto Seguro, Salinas da Margarida, Salvador, Santo Amaro, Seabra, Simões Filho, Valença e Vitória da Conquista.

Isenção



Com a prorrogação, também foi reaberto o período de solicitação de isenção parcial da taxa de inscrição nos cursos técnicos: até 25 de setembro. O valor pode ser reduzido em 90%, para R$ 3, caso o candidato seja egresso de escola pública e concorra à reserva de 50%, como prevê a Lei no 12.711/12.

Nesse caso, é necessário entregar a documentação de acordo com as especificações do edital e do calendário atualizado.

Dentro dessa porcentagem, 50% são destinados aos que comprovarem renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio.

Como este período foi reaberto, os candidatos com o perfil acima, com inscrições já confirmadas, que pagaram a taxa no valor total de R$ 30,00 e que desejem solicitar a isenção parcial do pagamento realizado, poderão solicitar a devolução do valor de R$ 27,00.

Para tanto deverão ser adotados os procedimentos descritos nos editais retificados (item 3.11), disponíveis no site.

Cotas

Ainda há oportunidades pelas cotas sociais, com vagas para afrodescendentes, índios, índios descendentes e de outras etnias, conforme percentual indicado no último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os candidatos com deficiência têm reserva de 5% em relação ao total.

A data de aplicação da prova permanece no dia 7 de dezembro, das 8h às 12h40, com abertura dos portões às 7h20.

