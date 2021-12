Ifba prorroga inscrições para processo seletivo

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba) prorrogou as inscrições até o dia 2 de outubro para o Processo Seletivo 2013. Os interessados devem efetuar a inscrição através do site www.ifba.edu.br. O valor da taxa é de R$ 30 para as formações de nível técnico e R$ 55 para as de nível superior.

Os candidatos que estudaram todo o ensino fundamental ou médio em escola pública podem solicitar a isenção parcial da taxa, reduzindo o valor em 90%, para R$ 3 e R$ 5,50, respectivamente, até o dia 13 de setembro.

Quem se inscrever no processo de isenção para cursos do campus Salvador devem comparecer, até o dia 14 de setembro, no 1º andar do prédio administrativo, localizado na rua Emídio dos Santos, s/n, Barbalho, das 8 às 12h ou das 13 às 17h, para apresentar a documentação exigida em edital.

adblock ativo