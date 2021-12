IFBA ganha quatro campi com a entrega de institutos federais e universidades

Foram inaugurados nesta segunda-feira, 29, em Brasília, 30 novos institutos federais de educação profissional e 25 novos campi ligados a 15 universidades federais. Dessas 30 novos escolas de educação profissional, quatro fazem parte do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba). A cerimônia de entrega aconteceu nesta manhã no Palácio do Planalto, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Educação, Fernando Haddad.

A solenidade marcou a conquista da meta prevista pelo plano de expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, e o avanço do Programa de Expansão e Reestruturação das Universidades Federais (Reuni).

Jequié, Irecê, Seabra e Camaçari são os locais contemplados com as novas unidades das escolas do Ifba, que já estão com as salas de aulas prontas para receber estudantes e professores. Os municípios contemplados com os novos campi terão cursos para atender à demanda das respectivas regiões socioeconômicas que integram o sertão baiano, a Chapada Diamantina, o centro-sul do estado e a região metropolitana de Salvador.



Os campi de Jequié e Irecê serão os primeiros a realizar processos seletivos, no início de 2011. Serão oferecidos pelo campus de Jequié os cursos técnicos em Eletromecânica e Informática, e em Irecê os cursos técnicos em Biocombustível, Eletromecânica e Informática.



Dos 30 novos institutos federais entregues na cerimônia desta segunda-feira, 18 já estão funcionando e os outros 12 começam a receber alunos no início do ano letivo de 2011. O número de estudantes matriculados nas 18 escolas em funcionamento é de 4.165.



Com a expansão da rede federal de educação profissional, de 2005 até este ano foram criadas 214 novas escolas, sendo que de 1909 até 2002 haviam sido criadas 140 escolas técnicas federais. No total, são 342 unidades existentes atualmente.

De 2003 a 2010, foi registrado um aumento de 148% no número de matrículas de toda a rede federal. As informações são da assessoria de comunicação do IFBA e do portal do Ministério da Educação (MEC).

