IFBA dá desconto na inscrição para egressos da rede pública

Estão abertas até o dia 10 de setembro as inscrições para os cursos técnicos integrados e subsequentes oferecidos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), no Processo Seletivo 2015. Porém, as inscrições para os candidatos egressos de escolas públicas, que têm 90% de desconto no valor da inscrição, vão até a próxima sexta-feira, 22.

Os interessados devem realizar a inscrição através do site do processo seletivo e pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 30. Para que os egressos de escola pública tenham direito ao desconto na taxa, de apenas R$ 3, estes devem entregar o RG ou documento de identificação; histórico escolar e boleto bancário até o prazo da inscrição no campus do IFBA em Salvador, na rua Emídio dos Santos, s/n, Barbalho, Bloco A. O atendimento acontece das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Do total das vagas, 50% são destinadas a egressos de escolas públicas que comprovarem renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio. Ainda há oportunidades pelas cotas sociais, com vagas para afrodescendentes, índios, índios descendentes e de outras etnias, conforme percentual indicado no último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Já os candidatos com deficiência têm reserva de 5%.

Mais informações estão disponíveis através do telefone (71) 2102-9442.

