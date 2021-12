IFBA abre inscrições para processo seletivo

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) abre inscrições para o processo seletivo de 27 cursos técnicos e 16 superiores até o dia 13 de setembro. Os cursos estão espalhados em 20 campus do estado da Bahia. O exame avaliativo está previsto para 2 de dezembro. Interessados podem realizar as inscrições via internet, pelo portal do instituto.

Além do processo seletivo através de exame, metade dos candidatos são escolhidos a partir do Sistema de Seleção Unificado (Sisu), esquema informatizado de seleção promovido pelo Ministério da Educação (MEC).

Cada sistema de seleção conta com 50% das vagas reservadas a afrodescendentes, indígenas, índios descendentes e outras etnias oriundos de escolas públicas.

Outros 5% das vagas obtidas por meio de avaliação são destinados às pessoas com necessidades educacionais especiais.

Isenção - A adoção de 50% das vagas destinada a cotistas no processo seletivo do IFBA ocorre desde 2006. Segundo a pró-reitora de ensino, Lívia Simões, a reserva segue a filosofia do instituto. "A política é trabalhar com a parcela da população que não teve acesso aos meios educacionais básicos de qualidade".

A taxa de inscrição é de R$ 55 para os cursos de nível superior e R$ 30 para os técnicos. Candidatos concluintes do ensino médio no sistema público tem o direito à isenção parcial da taxa, o que significa desconto de 90% no valor. Neste caso, os pedidos de isenção e as inscrições podem ser feitos até o dia 31 de agosto no site do IFBA.

Após sinalizada a procedência escolar na inscrição online, e pagar o boleto com a isenção, o aluno deve levar os documentos necessários até o dia 3 de setembro no campus correspondente ao curso necessário.

Os documentos são a identidade, histórico escolar do ensino médio e fundamental e boleto bancário timbrado. Os cursos oferecidos e o número de vagas podem ser vistos em editais disponíveis na página do Processo Seletivo 2013 do instituto, em editais e manuais.

O calendário do processo seletivo, determinado desde o ano passado, está suscetível à alterações devido à suspensão das atividades por conta da greve nacional de docentes e servidores técnico-administrativos federais. Em nota pública, a reitoria afirma que a instituição garantirá o direito de entrega de toda documentação para a isenção da taxa de inscrição.

Os cursos de ensino técnico são divididos em duas modalidades: integrada e subsequente. Nos integrados, o mínimo requisitado é o ensino fundamental concluído.

Dentre os cursos oferecidos, alguns estão inseridos no Programa Nacional de Integrção da Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja), voltados para adultos com disponibilidade no turno noturno.

A modalidade subsequente exige o ensino médio, baseando-se em dois anos de profissionalização.

