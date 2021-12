Ifba abre inscrições de 6.880 vagas para cursos gratuitos

Foram abertas nesta sexta-feira, 1º, as inscrições para o Processo Seletivo 2015 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba).

Ao todo, são oferecidas 6.880 vagas para cursos gratuitos, sendo 5.267 para técnicos e 1.620 para nível superior, distribuídas pelos 16 campi do estado e nas quatro unidades de atendimento avançado. Do total, 1.386 oportunidades são para Salvador.

As inscrições seguem até 10 de setembro e devem ser realizadas no site do Instituto, com o pagamento da taxa de R$ 30.

Entre os cursos superiores mais concorridos estão os de engenharia (elétrica, mecânica, química, civil e ambiental), geografia, matemática, física, química e computação. Entre os cursos técnicos, estão os de eletrotécnica, eletrônica e informática.

A maioria das vagas dos cursos superiores (60%) serão preenchidas por meio dos resultados obtidos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). os outros 40% serão ocupadas por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Já os cursos técnicos são divididos entre o Enem e o vestibular do Ifba, cujas provas serão aplicadas no dia 7 de dezembro. Mais informações podem ser obtidas no site do IFBA.

