Grupo A TARDE promove debate sobre Educação à Distância

O diploma de graduação na modalidade de educação à distância (EAD) é igual ao diploma dos cursos presenciais? As chances de entrar no mercado de trabalho são as mesmas para os formados nas diferentes modalidades? As empresas ainda têm preconceito para contratar profissionais com formação no ensino à distância? Estas foram algumas das perguntas que direcionaram o debate promovido pelo Grupo A TARDE, nesta quinta-feira, 20, com participação de representantes de instituições de ensino de Salvador e representantes do Conselho de Educação e da Secretaria de Educação.



"O diploma é de bacharel, não existe identificação e não pode existir", esclareceu Roberto Frederico Merhy, diretor de Inovação, Desenvolvimento e Pós-graduação da Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC). De acordo com Merhy, as diretrizes do Ministério da Educação (MEC) definem que o certificado de conclusão do ensino superior não pode sinalizar se o aluno cursou a modalidade presencial ou EAD, não havendo validade distinta entre os cursos. O estudante pode, inclusive, solicitar aproveitamento de disciplinas e até transferência entre os diferentes formatos de curso.



Desta forma, o graduado na modalidade EAD pode se candidatar a qualquer cargo que exija formação de nível superior, inclusive a vagas de concursos públicos. "Outorga o profissional a atuar em qualquer lugar do mundo", destaca Anaci Paim, coordenadora regional da Universidade Norte do Paraná (Unopar).

“Há um leque de estratégias didático-pedagógicas para atender às necessidades do aluno, que vão além do material impresso e disponível virtualmente”, destacou Ihanmark Damasceno, pró-reitor acadêmico da Universidade Tiradentes (Unit). Entre as ferramentas que devem ser disponibilizadas pelas instituições de ensino, Damasceno enumerou bibliotecas e laboratórios nos pólos presenciais, tutores presenciais e remotos, além de chats, fóruns e demais possibilidades de interação entre professores e alunos.

Para Arturo Catunda, coordenador acadêmico EAD do Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge), há uma tendência cada vez mais crescente para que as ferramentas de ensino à distância estejam presentes nas outras modalidades. O coordenador acredita que as habilidades exigidas do estudante EAD são um diferencial marcante no mercado de trabalho. “Percebemos uma mudança na dinâmica de ensino, que cobra autonomia do aluno e um desenvolvimento de co-autoria nos estudos” afirmou.

adblock ativo