Greve na Ufba não interromperá inscrição para o vestibular

Os professores da Universidade Federal da Bahia decidiram na tarde desta segunda, 20, em assembleia na Faculdade de Arquitetura, manter a paralisação por tempo indeterminado. Também estão em greve professores e funcionários da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), de quase 24 campi do Instituto Federal da Bahia (Ifba) e do Instituto Federal Baiano (IF Baiano). Entretanto os processos seletivos para ingresso nas unidades continuam com os calendários normais.

As inscrições para o vestibular da Ufba começam no dia 11 de setembro e terminam em 9 de outubro. Para o Ifba e IF Baiano, as inscrições para os processos seletivos estão abertas até 23 de setembro. Já a UFRB seguirá o calendário do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do Ministério da Educação (MEC). A página oficial do Sisu (sisu.mec.gov.br) não menciona a abertura de inscrições para os próximos meses.

Contraproposta - A votação na qual os professores da Ufba decidiram manter a greve contou com a participação de 177 docentes (houve duas abstenções e um voto contrário, segundo os professores do comando de greve). Foi também elaborada uma contraproposta que será apresentada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão na qual se pede para alterar o valor do piso para R$ 2.018,77. O professor Miguel Accioly informou que uma nova assembleia foi marcada para sexta-feira às 14, também da Faculdade de Arquitetura. Neste dia, os professores avaliarão os avanços das negociações em Brasília.

A greve das universidades federais é nacional e atinge 52 universidades e institutos federais pelo País. Os professores da Ufba, que são ligados ao Sindicato dos Professores das Instituições Federais de Ensino Superior da Bahia (Apub), realizam assembleia hoje pela manhã (estes docentes defendem o final da greve nas federais baianas).

Os professores ligados aos institutos federais realizam assembleia em Camaçari e levam propostas para o governo federal nos dias 22 e 23. Na Bahia, estão parados os campi de Valença, Camaçari, Santo Amaro, Simões Filho, Porto Seguro, Jequié, Paulo Afonso além de outros 17 espalhados por outras regiões.

adblock ativo