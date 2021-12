Greve dos bancos faz Uefs prorrogar prazo de inscrição

A Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) prorrogou até as 18 horas da próxima terça-feira, 15, o prazo de inscrição para o vestibular 2014.1 (ProSel). O pagamento do boleto bancário poderá ser feito até o dia seguinte, na quarta-feira, 16. A inscrição deve ser feita exclusivamente pela Internet, através do site da Uefs.

O pró-reitor de Ensino de Graduação da Uefs, Rubens Pereira, afirmou que a prorrogação vai ajudar, principalmente, candidatos que se inscreveram, mas que ainda não conseguiram efetuar o pagamento do boleto devido à greve dos bancários. Além disso, será dada oportunidade para outros que, por algum motivo, não conseguiram se inscrever.

A Uefs oferece 1.006 vagas distribuídas em 28 cursos, inclusive Medicina, Farmácia e Licenciatura em Música, que têm a seleção realizada apenas uma vez ao ano. A novidade para este processo seletivo é a data de aplicação das provas, antecipada de janeiro para o período de 1º a 3 de dezembro de 2013.

Para este vestibular, a Uefs ofereceu 3 mil isenções da taxa de inscrição, destinadas a estudantes egressos da rede pública. A relação dos candidatos beneficiados pelo programa está disponível na Internet, na página da Uefs.

