Graduação e pós-graduação a distância são boas alternativas

"Tinha dificuldade em conciliar o trabalho e uma faculdade presencial. Por isso resolvi estudar a distância, para poder continuar trabalhando e ter uma educação de qualidade", revela Ione Barbosa Pereira.

Licenciada em pedagogia pelo Centro Universitário Internacional (Uninter), ela é uma das muitas pessoas que têm recorrido a uma modalidade de ensino que vem crescendo em Salvador. "Após ter concluído o curso, percebi que essa forma de estudar contribuiu muito para a ascensão de minha vida profissional e financeira. Já estou me preparando para iniciar uma pós-graduação, também a distância, no próximo ano", conta Ione.

"O soteropolitano se adaptou muito bem ao método. A flexibilização de horário e a facilidade de estudar derrubam fronteiras e contribuem para a inclusão social", diz Cadja Portugal, diretora de ensino a distância (EAD) da rede FTC. Para Eniel do Espírito Santo, doutor em educação e gestor da Uninter - que ganhou do Ministério da Educação (MEC) o status de centro universitário em maio deste

ano -, o EAD é hoje uma tendência entre os estudantes e tem se consolidado como opção de curso de graduação.

"O mercado de trabalho está cada vez mais exigindo profissionais ágeis. E o aluno de EAD desenvolve competências nesse nível de dinamismo, uma vez que tudo é feito por meio da tecnologia. Esses profissionais são hábeis e aplicam o que aprendem no dia a dia, pouco importando se esta formação ocorreu na modalidade a distância ou presencial", ele avalia.

Há pouco tempo, o curso não era bem visto por educadores e estudantes, que acreditavam não haver comprometimento acadêmico em relação ao conteúdo programático. Entretanto, o EAD cresceu

e acompanha a demanda da vida moderna, que exige sempre mais do profissional. E hoje grande parte das universidades e faculdades aderiu a este modelo de educação.

"É uma excelente alternativa para um país com índices ainda tão precários de formação na educação superior. Atualmente, para reduzir a resistência de algumas pessoas pelo curso EAD, a legislação impede que no diploma seja feita qualquer referência à modalidade que o curso foi ministrado", diz Eniel.

Boa demonstração de que o ensino a distância tem ganhado mais espaço no universo acadêmico é o resultado do Exame Nacional de Desempenho do Estudante (Enade), promovido pelo MEC, para avaliar o rendimento de alunos da graduação.

Nesse exame, segundo o professor Eniel, foi revelado que os alunos de alguns cursos a distância tiveram, em diversos quesitos, melhor desempenho do que alunos de cursos presenciais. "Nessas avaliações, alunos dos cursos de gestão da produção industrial, gestão financeira e de processos gerenciais da Uninter alcançaram as melhores notas nacionais, demonstrando, assim, a eficácia (e a qualidade) do processo de ensino-aprendizagem", ele aponta.



Mais procurados - Atualmente, os cursos mais procurados em Salvador na modalidade EAD são pedagogia, gestão pública, logística, gestão da produção industrial e o novo curso de gestão de recursos humanos.Já para pós-graduação, tanto na modalidade a distância quanto presencial, são os cursos das áreas de saúde e de gestão empresarial.

A tendência é que mais cursos sejam oferecidos nessa modalidade. Segundo Anaci Paim, coordenadora da região I da Unopar, outro ponto importante é a democratização do acesso à educação superior: "Com isso, pessoas de todos os lugares do País participam do processo de formação de nível superior".

