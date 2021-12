Frota de ônibus é reforçada devido à aplicação do Enem

A Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) montou um esquema especial para atender aos estudantes que vão realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A seleção acontece neste sábado (3) e domingo (4). Cerca de 120 linhas e 954 ônibus devem trafegar nos principais pontos da capital baiana. A frota oferecida é a que circula nos dias úteis. Centro, Cidade Baixa, Pituba e as principais estações de transbordo da cidade - Lapa, Iguatemi, Mussurunga, Rodoviária, Pirajá, Aquidabã e Barroquinha - são algumas das áreas que serão atendidas.

O órgão promete ainda a circulação de mais dois ônibus da frota reguladora na Estação Mussurunga e mais três na Estação Pirajá. A ampliação da frota trouxe alívio para o aluno do 3° ano do Colégio Estadual Luiz Viana Filho, Jônatas Silva Prazeres, 18 anos. Ele reside em Nazaré e vai fazer o Enem na Cidade Baixa. "O lugar que vou fazer a prova não é muito longe da minha casa, mas não dá para ir andando. Como aos sábados e domingos é mais difícil pegar ônibus, estava com medo de demorar demais no ponto", contou.

A medida tem como objetivo facilitar o acesso de todos os candidatos aos locais de provas. O órgão também reforçou as equipes de fiscalização de trânsito nos principais corredores de tráfego. Em nota divulgada pela assessoria de comunicação da Transalvador, o superintendente do órgão, Renato Araújo, acrescenta que a determinação deve ser cumprida das 10 às 17 horas, horário em que o fluxo de estudantes deve ser maior.

Provas - Este ano o Enem ganhou ainda mais importância para os estudantes baianos. A nota no exame substitui a fase inicial do vestibular da Universidade Federal da Bahia (Ufba). Amanhã, no primeiro dia de provas, que começam às 12h, os candidatos responderão sobre ciências humanas e suas tecnologias e ciências da natureza e suas tecnologias. Os alunos terão 4h30 para resolver as questões.

No domingo, último dia de prova, é a vez das questões dedicadas às disciplinas das áreas de linguagens, códigos e suas tecnologias, redação e matemática e suas tecnologias. Para a última parte do Enem, os candidatos terão 5h30 para finalizar a prova.

Segundo a professora de língua portuguesa e psicopedagoga, Márcia Tavares o tempo oferecido para a resolução da prova dá oportunidade para que o candidato possa avaliar com calma todas as questões.

"Minha sugestão é que o aluno siga a ordem da prova e responda as questões que considere mais fáceis. Ao final, ele deve retornar e resolver as mais difíceis. Assim, ele não perde muito tempo", afirmou.

Já para fazer a redação, a professora aconselha que o candidato use metade do tempo dedicado à prova. "Penso que o aluno pode, logo ao receber a prova, ler o tema proposto e ir pensando a respeito enquanto resolve algumas questões. Após um certo tempo, ele já pode começar a escrever. Caso deixe para o final, é possível que já esteja cansado ou nervoso por conta de alguma questão mais complicada", sugeriu.

Márcia aconselha que o estudante esteja atento ao tempo usado para marcar as questões no gabarito. " Geralmente, os candidatos esquecem desse detalhe e acabam marcando tudo com pressa. Isso pode ser ruim pois, com a pressão do horário, pode perder uma questão correta", completa.

adblock ativo