Falta de transporte causa atrasos de candidatos do Enem

No primeiro dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), alguns candidatos da capital baiana tiveram dificuldade para chegar ao local da prova. A falta de transporte e a confusão com o horário de verão, do qual a Bahia não participa esse ano, foram os motivos mais recorrentes do atraso.

Os candidatos que fizeram o exame na Paralela não tiveram problema com o trânsito. Mesmo assim, muita gente fez questão de chegar com bastante antecedência. Na Avenida Pinto de Aguiar, em Pituaçu, uma multidão se aglomerava em frente ao portão da Universidade Católica do Salvador (UCSal) duas horas antes do fechamento do portão.

No Colégio Central, em Nazaré, a chegada de candidatos era incessante até o fechamento do portão, que ocorreu pontualmente às 12h (13h no horário de Brasília).

Transporte - Os candidatos que fizeram a prova no Central enfrentaram engarrafamento na região. Alguns reclamavam da dificuldade de transporte. A estudante Tuany Santana, 18 anos, saiu do Vale das Pedrinhas às 10h20 e chegou ao colégio às 11h50. Em sua primeira vez no Exame, ela se disse surpresa com a demora em chegar ao Centro. "Disseram que ia ter um aumento de frota", reclamou.

Menos sorte teve Telma Santana Silva, 38 anos, que chegou ao portão no momento em que a sirene de fechamento do portão soava. "Misericórdia! Mas fazer o quê? Já era", disse enquanto segurava as grades do portão.

Moradora do Calabar, ela conta que essa foi a segunda vez que perdeu a prova - é a quinta vez que se inscreve para o curso de pedagogia. Telma afirma que, nas duas ocasiões, a distância de sua casa para o colégio atrapalhou a chegada.

A reclamação é comum a outros candidatos. A estudante Ingrid Naya, de 20 anos, e a mãe, Evandir Andrade queixaram-ve da distância dos locais de prova. "Do Cabula, onde moramos, até Pituaçu é contramão", disse Evandir.

Outros estudantes, como Rosane Porto, 19 anos, fizeram confusão com o horário de verão. A jovem não conseguiu chegar a tempo ao Colégio Central.

A Bahia tem 421.731 inscritos no Enem, cujas provas são aplicadas em 1.260 locais distribuídos por 155 municípios do Estado. Neste sábado, os candidatos responderam a 45 questões de múltipla escolha.

