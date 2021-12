Faculdade oferece curso de homeopatia

Sistema terapêutico comprovadamente eficaz, a homeopatia conquistou até os alopatas, que já utilizam a técnica nos tradicionais consultórios médicos. Prova disso é a criação de cursos de graduação e pós na área.



De acordo com dados da Associação Médica Homeopática Brasileira (AMHB), em nível de graduação nas faculdades de medicina, por enquanto existem apenas cursos introdutórios à homeopatia, assim como residência médica na área, na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio).

Já os cursos de pós-graduação latu sensu são desenvolvidos por cerca de 22 entidades formadoras, espalhadas pelo Brasil, como é o caso da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, em Salvador.

"Esse espaço conquistado pela homeopatia é fundamental para a manutenção da saúde humana. Trata-se, sem dúvida, de um dos melhores sistemas de medicina preventiva", coloca o coordenador da Comissão de Educação da Associação Médica Homeopática Brasileira (AMHB), Luiz Darcy G. Siqueira.



Segundo ele, "com o tratamento homeopático, os pacientes ficam menos doentes e, consequentemente, reduzem o absenteísmo, que é a falta ao trabalho por problemas de saúde, além da diminuição dos altos custos dos tratamentos", observa.

Bons salários - Tantas vantagens não são apenas para o paciente, mas também para quem quer seguir carreira na área. De acordo com Siqueira, a área da homeopatia é bastante promissora e assegura bons salários para o profissional.

"O médico homeopata raramente fica desempregado e o ganho médio varia conforme a região do País e o tipo de trabalho - se público ou privado -, variando entre R$ 4 e R$ 25 mil a renda mensal".

Mas engana-se quem pensa se tratar de outro tipo de medicina. "A medicina é a mesma, o que muda é o tratamento. A homeopatia busca ver o indivíduo como um todo e não o problema pontual. São levadas em conta a história de vida, a maneira como o indivíduo está inserido nas esferas familiar, profissional, social etc. A fórmula do medicamento é desenvolvida individualmente", explica a coordenadora do curso de especialização lato sensu e aperfeiçoamento em homeopatia da Bahiana, Mônica Oliveira.

Segundo ela, a Bahiana lançou o curso de pós-graduação, que é o primeiro em instituição de nível superior, para atender à demanda de médicos interessados na prática da homeopatia, e também para disponibilizar a técnica para os pacientes do Sistema Único de Saúde.

"O curso visa preparar o profissional para atender o paciente do SUS e também à rede de atenção básica de saúde. A ideia é agregar especialidades que atendem à política nacional de práticas alternativas e complementares, como homeopatia, acupuntura e fitoterapia, ao trabalho do médico, como forma de prevenir doenças".

Por isso que o tratamento homeopático pode ser feito por qualquer médico de diversas especialidades, sendo que o profissional precisa lidar com a prática clínica, a exemplo de pediatra, geriatra, clínico, saúde da família etc, assim como odontólogos e farmacêuticos.

Foi tendo em vista a prática de uma medicina mais humanizada que a otorrinolaringologista Adriana Silveira inscreveu-se na pós.

"Escolhi este curso para oferecer ao paciente a possibilidade de cuidar da saúde com menos intervenção da alopatia. As doenças de hoje podem ser evitadas somente por meio da alimentação saudável e bons hábitos de vida. E a homeopatia oferece o poder de melhorar a energia vital das pessoas", disse.

