Ex-reitora será festejada pela implantação de cotas na Uneb

A professora Ivete Sacramento, ex-reitora da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), será homenageada nesta terça-feira, 30, às 20 horas, no auditório da Casa do Comércio. Entidades nacionais e internacionais lhe farão a homenagem como reconhecimento pela sua luta para implantação da reserva de cotas na Uneb, a primeira do Nordeste a adotar o programa de ações afirmativas.

Ivete Sacramento foi reitora da instituição de 1998 a 2006. Em 2002, a Uneb passou a adotar as cotas. A instituição já formou mais de 14 mil alunos que entraram via o programa de ações afirmativas nos cursos de graduação.

