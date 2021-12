Estudantes voltam a divulgar fotos do Enem neste domingo

No segundo dia de realização do Exame Nacional do Ensinio Médio (Enem), neste domingo, 4, alguns estudantes publicaram novamente imagens das provas nas redes sociais, apesar da desclassificação de 37 candidatos neste sábado, 3.

Os estudantes que forem identificados pelo Ministério da Educação (MEC) serão eliminados do exame, por agirem contra o edital, que proíbe o uso de telefones celulares e aparelhos eletrônicos dentro dos locais de provas. De acordo com as normas do exame, os aparelhos deveriam ser guardados e lacrados em sacos plásticos.

A lista de candidatos eliminados por conta das fotos será divulgada pelo MEC até o final do dia.

