Estudantes protestam e pedem intervenção do MPF no caso do ENEM

Um grupo de estudantes e professores do projeto Adolescente Aprendiz, do Instituto Beneficente Conceição Macedo (IBCM), esteve, na manhã desta quinta-feira, 11, na sede do Ministério Público Federal (MPF) em Salvador, na avenida Paralela, para protestar e dar entrada em uma reclamação contra o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os estudantes se sentiram prejudicados com os erros de impressão nas provas do exame, realizado nos últimos sábado e domingo, 6 e 7.



De acordo com o coordenador do Adolescente Aprendiz, padre Alfredo Dorea, os estudantes querem que o MPF intervenha no caso do Enem. "Eles querem que outra instância, sem ser o Ministério da Educação e a Justiça, analisem esta situação e achem uma solução que não prejudique os jovens", afirma. Ainda de acordo com Dorea, os alunos estão "decepcionados e insatisfeitos com o exame depois dos problemas de fraudes e erros nos últimos dois anos".



Cerca de 200 alunos da Instituição realizaram o Enem. Para Naiara Silva, de 16 anos, que fez as provas em busca da conclusão do ensino médio, o primeiro dia de prova deveria ser suspenso para a marcação de uma nova data. "Perdi noites estudando e me preparando para acontecer isso. Agora, desconfio do Enem", reclama.



Já para Ronei Conceição, de 26 anos, que busca uma vaga na universidade, uma investigação deveria ser feita antes de suspender o exame para não prejudicar os candidatos que não tiveram problemas. "Eu mesmo fiz boa prova e sairia prejudicado com a suspensão. Acredito que o certo é investigar se houve vazamento de informações sobre o Enem e só anular a prova se a suspeita for confirmada", conclui.



O grupo Adolescente Aprendiz possui cerca de 450 alunos, de 16 a 25 anos, que buscam a inserção no mercado de trabalho. A maioria deles estuda em escolas públicas e fez o Enem para obter a certificação de conclusão do ensino médio ou para tentar uma vaga na faculdade.

* Com redação de Yuri Barreto / A Tarde On Line

