Especialista aponta enunciado confuso na redação do Enem

Especialista em educação, o professor Mateus Prado afirma que o tema da redação do Enem deste ano ("Efeitos da implantação da lei seca no Brasil") foi pertinente.

De acordo com o educador, porém, a forma como foi enunciado pode induzir o candidato a não apresentar proposta. Segundo Prado, pelo edital do Enem, o candidato deve expor um argumento e uma proposição.

Para o professor, no entanto, a tendência é que o candidato apenas "liste" os efeitos da lei seca. "O problema é o álcool no volante e a solução já é a própria lei. Acho que isso deve confundir".

O professor explica que as redações serão avaliadas de acordo com competências como o domínio da norma-padrão da língua escrita; compreensão da proposta da redação e aplicação de conceitos de diversas áreas do conhecimento.

Além disso, é avaliada a capacidade de selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações para defender um ponto de vista.

Segundo o educador, o conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a argumentação e elaboração de proposta de intervenção ao problema abordado também são avaliados.

"A estrutura deve ser dissertativo-argumentativa, ou seja, os candidatos devem expor argumentos relacionados ao tema da redação", completou Mateus Prado.

