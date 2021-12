Escola técnica oferece 400 vagas gratuitas em Camaçari

O Centro de Estudos Técnicos Profissionalizantes (CETTPS), em Camaçari - na Região Metropolitana de Salvador - inicia na próxima segunda-feira, 17, as inscrições para cursos técnicos gratuitos para alunos que já tenham concluído o Ensino Médio em escola pública ou em instituição privada com 100% de bolsa e realizado o ENEM 2013.

Serão oferecidas 400 vagas para os cursos de Petróleo e Gás, Logística, Edificações, Segurança do Trabalho e Eletromecânica. As inscrições poderão ser feitas pelo site do Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica (Sisitec).

Os cursos serão em parceria com o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico (Pronatec) e têm aulas previstas para início entre os dias 14 de abril e 15 de maio.

Além do próprio portal do Sisutec, os alunos interessados podem adquirir outras informações no site do Cettps ou no Faça Pronatec, além dos telefones (71) 3621-9589 e 3621-4177.

