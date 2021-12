Enem será aplicado em unidades prisionais e socioeducativas

Brasília - O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será aplicado nas unidades prisionais e socioeducativas nos dias 3 e 4 de dezembro. No primeiro dia os candidatos farão as provas de ciências humanas e ciências da natureza e, no segundo, de linguagens, códigos, redação e matemática.

Os órgãos de administração prisional e socioeducativa do país têm prazo até as 23h59 desta terça-feira (25) para firmar termo de compromisso pela internet com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) para a realização do exame.

Ao fazer a adesão, os estabelecimentos devem indicar um responsável pedagógico para fazer a inscrição dos participantes. A inscrição é feita exclusivamente pela internet entre 7 de outubro e 5 de novembro. O orientador pedagógico será o responsável pelo acesso dos candidatos aos resultados.

No ano passado, cerca de 75% dos candidatos privados de liberdade fizeram o Enem em busca da certificação do ensino médio. Quem ainda não completou essa fase de estudo e é maior de 18 anos pode obter o diploma por meio do exame. Em 2012, foram 23.665 inscritos. A faixa etária que concentrou a maior parcela de candidatos foi entre 21 e 30 anos (11.652).

