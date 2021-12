Enem registra 300 mil inscrições em três horas

Nas três primeiras horas de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2013 o sistema registrou 300 mil cadastramento, segundo informação do presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Luiz Cláudio Costa. As inscrições começaram nesta segunda-feira, 13, e vão até o dia 27 de maio.

Para o presidente do Inep, o primeiro dia de inscrições no Enem está sendo tranquilo. Costa pediu muita serenidade aos estudantes e lembrou que as inscrições poderão ser feitas até as 23h59 do dia 27 de maio. Segundo ele, o governo trabalha coma previsão de 6,1 milhões de inscrições no Enem 2013, "baseadas nas projeções dos anos anteriores".



O Enem é voltado para os estudantes que concluíram ou vão concluir o ensino médio até o fim deste ano, mas pode ser feito também por quem quer apenas treinar para a prova. O resultado no exame é usado no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que oferece vagas em instituições públicas de educação superior.

Os interessados em fazer a prova devem se inscrever pela internet no endereço https://sistemasenem2.inep.gov.br/inscricaoEnem. A taxa de inscrição custa R$ 35 e pode ser paga até o dia 29 deste mês. O exame será aplicado nos dias 26 e 27 de outubro em todos os estados e no Distrito Federal.

O Ministério da Educação prometeu divulgar ainda hoje mais um balanço parcial das inscrições.

