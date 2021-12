Enem: portal oferece conteúdo para alunos da rede estadual

Para ajudar na preparação dos estudantes da rede estadual para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a Secretaria da Educação do Estado da Bahia disponibiliza, em seu portal, uma série de conteúdos multimídia, que complementam a aprendizagem da escola.

No link Revisão Enem o aluno pode conferir uma série de conteúdos, como videoaulas, jogos, site temático para cada disciplina e dicas. De acordo com o site, são mais de 2 mil conteúdos digitais e o estudante conta com sistema de busca que facilita achar o item desejado.

Além disso, em parceria com o Geekie Games, os alunos têm a chance de participar de um simulado que vai avaliar os seus conhecimentos para o Enem. O site também auxilia as escolas e os professores que podem acompanhar o desempenho de seus alunos, através de relatórios enviados pelo site.

O Enem de 2013 acontece nos dias 26 e 27 de outubro.

