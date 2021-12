Enem para pessoas privadas de liberdade tem início hoje

Nesta terça, 3, e quarta-feira, 4, 30.341 pessoas privadas de liberdade vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2013. As inscrições estão distribuídas em todos os estados e no Distrito Federal. São Paulo concentra o maior número de candidatos, 9.686. O estado é seguido por Minas Gerais, com 5.432 inscritos, e pelo Paraná, com 1.945. O estado com o menor número de inscritos é o Maranhão, com 19.



Os candidatos terão que resolver quatro provas objetivas que abrangem as várias áreas de conhecimento desenvolvidas em sala de aula. Eles farão as provas nas próprias unidades prisionais e socioeducativas. Esses candidatos são isentos da taxa de inscrição, que foi R$ 35 para os demais que fizeram a prova. O número total de inscritos aumentou em relação ao ano passado, quando o exame recebeu 23.665 pessoas, um aumento de 28,2%. O crescimento se equipara ao dos inscritos no Enem aplicado aos demais candidatos, que em 2013 teve 7,1 milhões de estudantes, cerca de 27% a mais que em 2012, com 5,6 milhões de inscrições.



Os dados são do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). De acordo com o perfil dos candidatos, a maior parte dos inscritos tem entre 22 e 40 anos, sendo que 9 mil têm entre 22 e 30 anos e 8,6 mil, de 31 a 40.



A maioria dos privados de liberdade que farão o exame, 23.405, tem o objetivo de obter a certificação do ensino médio. Além da certificação, o Enem pode ser usado pelos candidatos como forma de ingresso no ensino superior público pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), no particular, com as bolsas do Programa Universidade para Todos (Prouni), e no técnico, pelo Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec). O ensino superior pode ser cursado de forma presencial pelos detentos em regime semiaberto ou de forma indireta, quando, mediante a autorização de um juiz, o interno tem acesso às gravações das aulas.



Os gabaritos das provas objetivas serão divulgados na página do Inep até 9 de dezembro. Os responsáveis pedagógicos poderão acessar os resultados individuais dos participantes do Enem 2013 da unidade prisional ou socioeducativa pelos relatórios disponibilizados no sistema de inscrição, mediante a inserção da senha pessoal.

