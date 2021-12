Enem: estudantes consideram prova extensa e complexa

Na saída do primeiro dia de provas do Enem, em Salvador, neste sábado, 26, a sensação de cansaço era visível no rosto dos candidatos. Muitos consideraram a prova extensa e complexa. Foi o caso da estudante Flávia Hozana, 17, que pretende utilizar a nota da prova para concorrer a uma vaga no curso de Direito da Universidade Federal da Bahia (Ufba).

A jovem, que fez a avaliação no Colégio Central, em Nazaré, não considerou a prova difícil, no entanto, se supreendeu com os longos enunciados das questões. "Foram muitos textos, o que deixou a prova cansativa. Estou mais confiante na prova de amanhã", contou.

Já a estudante Fernanda Neto, 17, não teve a mesma dificuldade. Ela, que pretende seguir a carreira de psicóloga, não sentiu dificuldades para realizar o Exame. "Achei muito fácil. As questões exigiam muita interpretação de texto. Acredito que terei um bom desempenho nesse primeiro dia", disse, confiante.

Cerca de 7,8 milhões de candidatos do país e 543 mil da Bahia fizeram as provas de Ciências Humanas e Ciências da Natureza, ambas com 45 questões. Neste domingo, 27, os estudantes vão responder questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Redação e Matemática e suas Tecnologias. O tempo para a prova será de 5h30.

Desclassificação - Até as 15h deste sábado, 21 candidatos foram eliminados por postar imagens do cartão resposta do Enem em redes sociais. Algumas fotos foram postadas minutos antes do início do teste. De acordo com as regras do exame, não é permitido o uso de eletrônicos no local de prova e nem postagem de fotos.

