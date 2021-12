Enem: candidatos já podem pedir certificado do ensino médio

Brasília - Os estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2013 para obter o certificado de conclusão do ensino médio já podem pedir o documento. A expedição de certificados é feita pelos 38 institutos federais de educação, ciência e tecnologia e seus campi em todo o país e pelas secretarias de Educação dos 26 estados e do Distrito Federal. Ao todo, 784.830 se inscreveram no Enem para solicitar a certificação.

Para conseguir o certificado, o candidato deve ter alcançado o mínimo de 450 pontos em cada área do conhecimento avaliada no Enem, o mínimo de 500 pontos na redação e ter completado 18 anos de idade até 26 de outubro de 2013, data da primeira prova.

Para encaminhar o pedido, o estudante deve procurar a instituição na qual pediu o certificado ao fazer a inscrição do Enem e apresentar o boletim de notas do exame. A expedição do documento é gratuita. O candidato não precisa levar o registro de conclusão do ensino fundamental. O prazo máximo para a entrega do certificado é 45 dias.

O estudante que deseja participar de processos seletivos com o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e o Programa Universidade para Todos (ProUni) precisarão do certificado para fazer a matrícula na instituição de ensino superior, se forem selecionados. No caso do certificado não ser expedido a tempo, o estudante pode negociar um prazo para a apresentação com a instituição de ensino e com as secretarias de educação de cada localidade.

As inscrições para o ProUni começam na próxima semana, de segunda-feira (13) a sexta-feira (17). A primeira chamada dos estudantes pré-selecionados será divulgada no dia 20 de janeiro, e a segunda no dia 3 de fevereiro.

