Enem: 37 alunos são eliminados por tirar foto da prova

Brasília - As redes sociais foram destaque no primeiro dia de provas do Enem 2012, neste sábado, 3. O Ministério da Educação (MEC) retirou da sala e eliminou 37 estudantes que fotografaram provas e cartões de resposta e publicaram no Twitter ou no Instagram.

A equipe de monitoramento do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) identificou casos de vazamento de imagens nos locais de prova, em estados como São Paulo, Mato Grosso, o Espírito Santo e o Paraná.

De acordo com o Inep, o uso de celular é proibido nos locais de prova. Quem estiver com o aparelho, deve colocá-lo em um envelope lacrado, embaixo da carteira. Apesar dos registros, o Inep avalia que a primeira prova do Enem 2012 transcorreu dentro da normalidade. "Toda a operação de logística ocorreu conforme o planejamento", diz comunicado divulgado no final da tarde deste sábado.

Uma equipe de 15 funcionários, cada um com seu monitor, acompanhou as postagens nas redes sociais durante a aplicação do Enem neste sábado e dará continuidade ao trabalho neste domingo, 4. Segundo a assessoria do Inep, a Polícia Federal mantém uma equipe de plantão que trabalha junto com o instituto.

O foco são as mensagens publicadas no Twitter e no Facebook, que possam comprometer o exame. Pela manhã, uma postagem com informação falsa sobre o cancelamento do Enem chegou a ser publicada. A PF e o Ministério da Educação identificaram o autor.

A logística do exame também é monitorada. Por meio de videoconferência, o Inep mantém contato com os Correios, responsável pela distribuição das provas, o Centro de Seleção e de Promoção de Eventos (Cespe) e a Cesgranrio - entidades que fazem parte do consórcio aplicador da avaliação.

Neste domingo, 4, segundo dia de provas, os estudantes deverão responder a questões sobre Linguagens e Códigos e de Matemática, cada uma com 45 questões, além de elaborar uma redação.

Na Bahia, os candidatos devem estar atentos ao horário: as provas começam às 12h e a abertura dos portões tem início às 11h. O alerta é para não haver confusão com demais estados que seguem o horário brasileiro de verão.

