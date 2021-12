Enade mostra melhora na área de ciências humanas

A quantidade de cursos das instituições de ensino superior da área de ciências humanas avaliados pelo Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) com conceito 5 (nota máxima) aumentou de 1% para 5,4%, entre 2009 e 2012.

No mesmo intervalo, os cursos com conceito 4 saltaram de 9,7% para 19%, e os cursos com conceito 3, de 37,8% para 43,9%. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira, 7, pelo Ministério da Educação (MEC), em Brasília.

No entanto, cerca de 30% dos 6.306 cursos avaliados em todo o País tiveram desempenhos ruins, o que significa dizer que 1.891 deles atingiram notas entre 2, 1 ou ficaram sem avaliação.

Foram avaliados alunos concluintes de 16 cursos superiores de graduação ou tecnológicos, como administração, ciências econômicas, comunicação, direito, psicologia, turismo, logística, entre outros.

Bahia - Na Bahia, o curso de administração teve 46 instituições avaliadas e, destas, duas alcançaram nota 5: Universidade Federal da Bahia (Ufba), em Barreiras, e Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia da Bahia (Ifba), em Salvador.

Na Ufba de Salvador, o curso foi avaliado com nota 4, assim como outras oito instituições, e em 18 unidades a nota foi 3. Ou seja, 61% dos estabelecimentos de nivel superior que oferecem curso de administração avaliados na Bahia estão entre excelentes e aceitáveis pelo MEC.

Doze cursos de jornalismo foram avaliados por meio do Enade. A graduação oferecida pela Faculdade de Comunicação da Ufba atingiu nota 5, e outras quatro instituições, duas do interior, alcançaram nota 4.

Em direito, cinco estabelecimentos de ensino superior alcançaram nota quatro. A novidade negativa ficou por conta de cursos tradicionais, como os oferecidos pela Ufba, que obteve nota 3, e da Universidade Católica do Salvador (Ucsal), com 2.



O exame teve a participação de 469.478 alunos - 587,3 mil estavam habilitados e inscritos. O Conceito Enade avalia o desempenho dos cursos e norteia a formação do Índice Geral de Cursos, que leva em consideração corpo docente, infraestrutura e pós-graduação. A prova teve 20,1% de abstenção.

