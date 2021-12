"Emprego após graduação é desafio", diz diretor da Facom

Como consequência da crescente oferta de cursos na área de comunicação, a concorrência no mercado de trabalho está ainda mais acirrada. Sobre o assunto, o diretor da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia, Giovandro Ferreira, concedeu entrevista para A TARDE, abordando perspectivas de mercado em comunicação e falando também sobre a criação, na Ufba, do curso de BI em cinema.

Como você vislumbra o futuro das faculdades de comunicação, com o declínio do mercado de trabalho?

É preciso reformular o papel das faculdades. O maior desafio hoje é o emprego após a graduação. Antigamente, passar por uma faculdade era garantia de empregabilidade. Hoje, isso mudou e muitos estudantes têm a expectativa frustrada após a formatura. Existe uma grande oferta de cursos na área de comunicação e, com isso, as áreas mais tradicionais, como o jornalismo, estão com problemas de empregabilidade. Por outro lado, há um desdobramento interessante da tecnologia e isso faz surgir novas possibilidades de emprego, além do que os estudantes estão mais em busca de especialização, como mestrado e doutorado, para atender à demanda do mercado.

Mesmo com a demanda, a Ufba ampliou a oferta de cursos na área de comunicação, com a criação do BI em cinema. Há mercado?

A área de artes tinha sido ampliada com a criação de dança, teatro, mas faltou incorporar cinema. Existe, principalmente, um mercado favorável para o audiovisual e o curso abrange essa área.

Há previsão para criar outros cursos na área de comunicação, como o de publicidade?

A curto prazo, não temos a perspectiva de ampliação, mas acho importante o curso de publicidade. Basta entender que em Salvador existem grandes empresas e profissionais baianos que são expoentes da publicidade nacional.

