Direito é opção promissora de carreira

A conservadora sociedade brasileira, que posiciona o direito como o curso mais nobre das ciências humanas, ainda tem razões para tal. Tradicionalmente, os bacharéis desta área se beneficiam de bons salários e de um grande leque de possibilidades de atuação. O mercado de trabalho absorve os recém-formados como advogados autônomos, associados, professores ou em incontáveis postos públicos, com salários que chegam a R$ 24 mil.



“O mercado de trabalho para o jovem profissional do direito é o mais amplo e acolhedor possível, porque ele tem um grande leque de opções à sua disposição. Mas tudo isso depende de sua preparação, qualificação e esforço pessoal”, alerta Dirley da Cunha Júnior, professor de direito constitucional da Universidade Católica.



Tantos atrativos levam cada vez mais brasileiros às universidades, fato que agrega peso à famosa tese de que o Brasil está se tornando o país dos bacharéis em direito. Segundo dados do Ministério da Educação, o curso é a segunda graduação mais procurada por brasileiros, com cerca de 600 mil matrículas anuais, atrás apenas do curso de Administração. O número impressiona ainda mais quando comparado ao terceiro colocado, o curso de pedagogia, que contabiliza 330 mil matrículas.



Os altos salários são apontados como a principal razão para tanta procura. “No entanto, a realização profissional não passa somente pela remuneração ou pela estabilidade. Isso é importante, mas não pode ser a única motivação”, lembra o advogado Antonio Adonias, presidente da Comissão do Jovem Advogado da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).



Concursos - Com base na observação dos professores universitários, a esmagadora maioria destes alunos visa ao concurso público, sejam aqueles voltados especificamente para os bacharéis em direito ou mesmo cargos da administração pública indireta cujas provas exigem conhecimentos jurídicos. “Nas faculdades vejo muitos jovens que fazem direito para seguir a carreira pública, atraídos pela segurança de ter o salário na conta todo fim de mês e por saber que não perderão o emprego. Muitas vezes não reconhecem que a magistratura é um sacerdócio”, diz a juíza estadual Marta Moreira, que assumiu o cargo há 20 anos.



Para ser aprovado como Marta no concurso para juiz estadual – maior salário entre os cargos públicos –, é preciso cumprir três anos de prática forense e vencer uma concorrência média de 700 candidatos para uma vaga. “Antes do concurso trabalhei como assessora de desembargador e a experiência me fez ganhar tanta familiaridade com a área que não foi difícil ser aprovada. Ter cursado uma boa faculdade também pesou”, conta ela.



Além da magistratura (juiz federal, juiz do trabalho, juiz auditor da Justiça Militar da União e juiz de direito do Estado), o bacharel também pode tentar o ingresso nas carreiras do Ministério Público (procurador da República, procurador do trabalho, promotor da Justiça Militar da União, promotor de Justiça do Estado); da Advocacia Pública (advogado da União, procurador federal, procurador da Fazenda Nacional, procurador do Estado, procurador do município); da Defensoria Pública (defensor público federal ou estadual) e da Segurança Pública (delegado de Polícia Federal ou Civil). “Além de todas estas opções, ainda há a docência no ensino jurídico, que vem recentemente atraindo muitos jovens, principalmente aqueles que fazem pós-graduação”, enumera Dirley.

adblock ativo