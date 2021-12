Dilma autoriza criação de universidades federais na BA

A presidente Dilma Rousseff sancionou na tarde desta quarta-feira, 5, em Brasília, os projetos de lei que criam as universidades federais do Sul e do Oeste da Bahia. O governador Jaques Wagner estava presente na cerimônia, além de ministros, prefeitos, entre outras autoridades.

A Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob) terá sede em Barreiras, com campi nos municípios de Bom Jesus da Lapa, Barra, Santa Maria da Vitória e Luís Eduardo Magalhães. A Ufob contará com 35 cursos de graduação e pós graduação e atenderá 7.930 estudantes.

A sede da Universidade Federal do Sul da Bahia (Ufesba) será Itabuna, com campi nos municípios de Porto Seguro e Teixeira de Freitas. Serão oferecidas 36 opções de cursos a 11.110 estudantes de graduação e pós graduação.

Para a presidente, a criação das novas instituições é parte do processo de "interiorização" do ensino superior no País. Já o governador Wagner agradeceu e parabenizou o Governo Federal pela decisão e relembrou a evolução da educação no Estado.

