Dicas para fazer uma boa redação no vestibular

Começo de ano é sempre marcado por provas de vestibulares. Como a redação é um dos itens de maior peso nas avaliações que selecionam estudantes para ingressar nas universidades, é importante dar uma atenção especial à escrita. Para isso, alguns especialistas no assunto dão dicas importantes para que o estudante se saia bem na elaboração do texto.

Para a professora de português da Unirb Yacina Marques da Silva, uma das maiores dificuldades dos alunos é a organização de ideias para estruturar a redação.

"Uma forma de redigir um texto organizado pode ser por meio de perguntas ao tema, porque as respostas servem de argumento para iniciar o primeiro parágrafo", sugere Yacina.

Mais uma questão a ser observada são formas de expressão como "eu acho" e "eu penso". Portanto, a professora orienta que o estudante não escreva o texto na primeira pessoa e formule bem as ideias, buscando a elegância no que pretende dizer.

"Expressões subjetivas como "eu acho" e "eu penso" devem ser trocadas pelo índice de indeterminação do sujeito ou pronome indeterminador, a exemplo de: pensa-se, fala-se, acredita-se, etc", aconselha.

Planejamento

Entretanto, antes de se iniciar um texto é preciso planejá-lo. De acordo com Virgínia de Jesus da Silva, professora de língua portuguesa/comunicação e expressão da Faculdade Maurício de Nassau, todo texto deve ser muito bem planejado antes de ser produzido.

"Muitos estudantes não se dedicam à etapa do planejamento e passam diretamente à redação final de sua produção. Considerando, então, a etapa do planejamento, podemos destacar várias possibilidades. Dentre elas, a realização de anotações independentes, a elaboração de lista de palavras-chave, preparação de um esquema ou rascunho do texto e outras", enumera Virgínia.

Já em relação à parte gramatical, para a professora de língua portuguesa da FTC Perpétua Cardim, a gramática está entre os maiores erros cometidos pelos estudantes nas provas de redação.

Por isso, ela aconselha: "O aluno precisa estar atento e revisando constantemente o texto que escreveu, sempre observando a grafia correta das palavras, acentuação e concordância verbal e nominal. A leitura é uma grande aliada neste processo, pois auxilia tanto na construção gramatical quanto na coesão e coerência do texto. Quem lê, escreve melhor".

Outra dica dela é sobre a coesão e coerência textual. "O texto precisa ser linear, seguir uma sequência lógica de ideias. É necessário haver uma conexão entre os vários enunciados que compõem o texto. As palavras, os períodos e as ideias devem estar relacionados", frisa.

