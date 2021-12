Cursos tecnológicos são mais objetivos e têm credibilidade

Para atender à necessidade do mercado, os chamados cursos tecnológicos estão ganhando cada vez mais espaço. A confirmação desta tendência está no crescente interesse pelo ingresso em áreas de formação específica e mais "rápida" como gastronomia, estética e cosmética, design de moda e de interiores, incluídos no leque dos cursos tecnológicos.

O presidente da Associação Baiana das Mantenedoras do Ensino Superior (Abames), professor Carlos Joel, faz a distinção: "O tecnólogo é aquele profissional que desenvolve conteúdo específico da área que deseja atuar; já o bacharel tem uma visão holística, mais abrangente sobre a carreira". Em ambos os casos, a credibilidade é forte no mercado.

Expansão - A economia do Brasil está em evidente expansão. Com isso, o mercado requer profissionais qualificados para atuarem em áreas que há algum tempo não dispunham de cursos focados em formações mais específicas.

"A Bahia segue a tendência do Brasil, onde a procura por cursos tecnológicos, segundo o Censo da Educação, aumentou mais no último ano do que pelos cursos de bacharelado. O crescimento das matrículas do primeiro semestre no País foi de 11,4% maior do que o registrado pelos cursos de bacharelado, que foi de 6,4%", estima a reitora da Universidade Salvador Laureate International Universities, Márcia Barros. Ela ainda informa que na instituição existem 13 cursos de graduação tecnológica. São nas áreas de gastronomia, gestão ambiental, gestão comercial, eventos, design de moda, design de interiores, estética e cosmética, logística, petróleo e gás, redes de computadores, sistemas para internet, produção industrial e recursos humanos.

Áreas promissoras - Para o coordenador -geral dos cursos superiores de tecnologia da Unijorge, Edinaldo Neves, as áreas que hoje mais empregam, além de oferecerem altos salários, são as de tecnologia (análise e desenvolvimento de sistemas, redes de computadores e segurança da informação) e recursos humanos. Mas, também tem a área de petróleo e gás, que tem sido muito disputada entre os estudantes pela grande oferta de empregos disponíveis, principalmente por causa do pré-sal.

Porém, foi por gestão comercial que Silvia Caroline Barbosa, aluna do 2º semestre da Unijorge, optou. Satisfeita, ela conta que inicialmente ficou insegura com o curso tecnológico. "Pesquisei e percebi que as vantagens são as mesmas do curso tradicional", opinou. Estas e outras dúvidas, tão comuns em Silvia, normalmente também permeiam o imaginário dos iniciantes. E isto inclui questões como a possibilidade de ingressar em cursos de pós-graduação.

Menor duração - De acordo com Ednaldo, assim como os formados em cursos tradicionais, os egressos dos cursos superiores de tecnologia podem, sim, fazer pós-graduação lato sensu (especialização) e stricto sensu (mestrado e doutorado).

"Os cursos tecnológicos duram em média 2,5 anos e possibilitam aos estudantes se especializarem mais em cursos de pós-graduação. Portanto, a diferença é quanto ao tempo de graduação do tecnológico, mais curta. Vale ressaltar que cursos tecnológicos formam especialistas, enquanto os demais cursos superiores objetivam formar generalistas" explica.

