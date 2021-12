Cursos de graduação tecnológica continuam em alta

Considerado como um ótima opção para quem está longe dos estudos ou para quem não tem tempo para fazer uma graduação, os cursos superiores de tecnologia, que formam os tecnólogos, continuam cada vez mais em alta no País. De curta duração e voltado para áreas específicas de campos profissionais, a modalidade oferece rápido ingresso no mercado de trabalho e bons salários.

O coordenador do curso de Sistemas para Internet de graduação tecnológica e cursos a distância da Universidade Salvador (Unifacs), Alex Coelho, atua na área há mais de 15 anos, e afirma que, nos dois últimos anos, o crescimento da oferta de graduação tecnológica aumentou, em média, 30% na instituição.

"O mercado tem espaço para as duas graduações de ensino superior, no entanto, cursos como engenharia, por exemplo, necessita de uma formação mais técnica, com maior tempo de prática do que teórica. Os resultados finais do curso são bastante positivos, prepara um profissional de conhecimentos específicos com bagagem para atuar no mercado. Além disso, a instituição de ensino, faz ponte entre o aluno e a empresa para inserir com mais rapidez na área de formação", afirma Coelho.

O estudante formado em graduação tecnológica possui uma prática mais afirmativa, no quesito de executar a função escolhida, pois as disciplinas são compactadas, focando exatamente na necessidade da empresa e do crescimento do profissional. É o que explica a Instrutora de Treinamento de Desenvolvimento, Jéssica Alves.

"Eu escolhi a formação em Recursos Humanos, na modalidade tecnológica, devido ao tempo e a necessidade das organizações em contratar profissionais com expertise (experiência), na área de atuação. Apesar da grande procura do mercado por estes profissionais, ainda existe uma espécie de preconceito com tecnólogo superior, pois algumas empresas não considera o tempo do curso suficiente para ocupar determinados cargos de confiança", esclarece Jéssica.

A graduação tecnológica se diferencia da graduação tradicional, porque, durante o processo de ensino e aprendizado, já se coloca em prática o que foi visto na teoria, por meio dos projetos semestrais que são desenvolvidos pelos alunos. Com duração média de dois anos e meio, a formação é direcionada para o público que tenha concluído a última formação da educação básica, o ensino médio regular ou supletivo.

Por ser um profissional de nível superior, os tecnólogos podem dar continuidade a seus estudos e a pós-graduação lato sensu (especialização) e stricto sensu (mestrado e doutorado). Além disso, podem se candidatar a cargos públicos e privados em que a exigência seja ter o nível superior completo.

Sucesso e valorização - A profissional de recursos humanos, Patrícia Barreto, formada pelo Centro Universitário Jorge Amado, já trabalhava em uma empresa de empreendimentos imobiliários, antes mesmo de ingressar na faculdade. Mas foi a partir da graduação tecnológica que conseguiu migrar de cargo para uma função de confiança.

"Já estava na companhia há dois anos, o meu trabalho era bem valorizado, porém, o curso me proporcionou uma bagagem grandiosa para minha carreira profissional. Mesmo não sofrendo nenhum tipo de descriminação, em alguns momentos a graduação tecnológica é vista como uma formação paliativa, e isso era bastante discutido ainda em sala de aula no período em que eu estudava. Pensando nisso, em março, já inicio uma pós-graduação para me consolidar no mercado", ressalta Patrícia.

Para possibilitar aos colaboradores um futuro profissional de sucesso, a Contax, empresa do setor de telecomunicações, desenvolveu o Programa Crescer, em parceria com o Centro Universitário Jorge Amado. O projeto de graduação tecnológica oferece um curso de gestão de contac center, custeado 90% pela organização.

De acordo com o gerente de recursos humanos da Contax, Pedro Hermano, além do curso de graduação voltado para o call center, a empresa promove convênios com outras instituições de ensino superior para facilitar a formação do profissional, oferecendo descontos na mensalidade da graduação.

"A proposta de valorização da empresa, é de formar cidadão e reter talento, oferecendo oportunidades para a vida, realizando o sonho pessoal e familiar dos nossos colaboradores. Aqui, muitos profissionais são formados pela graduação tecnológica e conseguem com muita excelência atingir os planos de carreira que almejaram", afirmou Hermano.

Públicas e privadas - Em Salvador, há diversas instituições de ensino superior que disponibilizam vagas para graduação tecnológica: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba), Universidade Salvador (Unifacs), Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge), Faculdade Estácio (FIB), Faculdade Dom Pedro II, e a Universidade Católica do Salvador (Ucsal).

O custo dos cursos são reduzidos, comparado a graduação tradicional, e podem variar de acordo com cada instituição de ensino (privada), assim como, quantidade de vagas e prazo para inicio das aulas.

