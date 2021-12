Curso de medicina no Ceará é o mais disputado no Sisu

O curso de medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC) é o mais disputado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Até o momento, 9.748 inscritos disputam 140 vagas. A nota de corte no curso nesta terça-feira (8) está em 781,82. Em seguida, está o curso de medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com 67 vagas disputadas por 7.027 candidatos e nota de corte de 819,27. No terceiro lugar, está o curso de medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), que oferece 63 vagas disputadas por 6.941, com nota de corte de 791,78. Além de medicina, também estão entre os dez cursos mais concorridos direito e psicologia, da UFRJ.

A primeira edição do Sisu 2013 oferece 129 mil vagas distribuídas em 3.752 cursos de 101 instituições públicas de educação superior. Ao todo, já se inscreveram no Sisu mais de 1,2 milhão de candidatos.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), a nota de corte é apenas uma referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição, não sendo garantia de seleção para a vaga escolhida. A lista dos cursos mais concorridos ainda pode mudar, já que os candidatos podem alterar a opção de curso que se inscreveram até o dia 11, quando termina o prazo de inscrições.

O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, explicou que a nota de corte é uma forma de orientar os alunos a escolher os cursos.

"Tem curso, por exemplo, com 100 vagas que tem quase 9 mil inscritos. Se ele [candidato] está muito abaixo [da nota de corte], ele não vai conseguir entrar naquele curso. Como ele pode mudar as opções quantas vezes quiser até sexta-feira [dia 11], ele deve tentar analisar outras opções no mesmo curso ou um curso próximo àquele que ele gostaria de fazer", disse.

As cinco instituições mais procuradas no Sisu são: Universidade Federal do Ceará (UFC), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e Universidade Federal de Alagoas (UFAL).

Disputam as vagas os estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2012 e obtiveram nota na redação que não tenha sido zero. O candidato pode fazer até duas opções de curso.

A primeira chamada de selecionados está prevista para o dia 14 de janeiro. Os convocados devem providenciar a matrícula nos dias 18, 21 e 22. A segunda chamada será divulgada no dia 28 deste mês, com matrícula em 1°, 4 e 5 de fevereiro.

