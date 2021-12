Colégios de Salvador registram alta abstenção no primeiro dia do ENEM

>> Confira o gabarito do primeiro dia de Enem, do Anglo Vestibulares (não é o oficial do Inep)

Chegou ao fim o primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio 2010 (Enem), às 16h30 deste sábado, 6. As avaliações na Bahia começaram às 12h (13h no horário de Brasília), já que o estado não aderiu ao horário de verão. Foram aplicadas as provas de Ciências Humanas e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Cada caderno de prova consta de 45 questões. Portanto, neste primeiro dia, os estudantes tiveram que responder 90 questões em 4h30.

Alguns colégios em Salvador tiveram alta abstenção neste sábado. No Colégio Manuel Vitorino, de 640 alunos listados, 218 não compareceram. No Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães, a abstenção também foi grande: um terço dos alunos não compareceu - havia 900 participantes cadastrados, mas cerca de 300 não foram prestar o exame. No bairro da Liberdade, no colégio Duque de Caxias, a abstenção foi de 246 faltosos num total de 794 inscritos.

Segundo os alunos que saíram das salas de prova nesses três colégios, o exame de Ciências da Natureza foi o mais fácil do dia.

Neste domingo, 7, o tempo do exame na Bahia vai das 12h às 17h30 (pelo horário de Brasília, as provas acontecem das 13h às 18h30, nos estados que aderem ao horário de verão). Serão aplicadas as questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Redação; e Matemática e suas Tecnologias. Os estudantes precisarão dar conta de 90 questões e mais a prova de Redação, no tempo de cinco horas e meia.

A candidata Márcia Trindade, de 43 anos, ainda não decidiu o que vai fazer para o vestibular. Ela trabalha com vendas e não tem ensino superior, aproveitou que o filho está fazendo o exame para participar também. "Quero que ele tenha oportunidades de estudo que eu não tive, de ir pra faculdade", contou ela, que fez a prova no colégio Odorico Tavares, no corredor da Vitória.

O estudante Eubio Matos demorou para estacionar sua moto e perdeu a prova por um minuto

Corre-corre - Muitos estudantes chegaram atrasados para as provas no centro de Salvador. No colégio Central, por exemplo, alguns candidatos chegaram com um minuto de atraso. Os portões fecharam-se impreterivelmente às 11h55. O engarrafamento próximo aos locais de prova causou desespero em candidatos que chegavam de carro: muitos desceram dos automóveis para terminar o percurso até os locais a pé.

A situação de congestionamento ficou complicada até para quem estava de moto: o candidato Eubio Matos, estudante de Biologia, perdeu a prova por um minuto. Ele saiu de Santa Inês, próximo ao município de Jequié, para prestar o Enem no Colégio Central, em Nazaré, e tentar ingressar no curso de Odontologia. Mesmo tendo ido até lá de moto, chegou após o fechamento dos portões. "Estava tudo engarrafado", justificou ele.

Confusão - Os estudantes baianos que receberam o cartão de confirmação da inscrição devem lembrar que o horário impresso nele corresponde ao horário de Brasília. Para evitar perder a prova, é preciso calcular uma hora a menos para o início.

A recomendação do Ministério da Educação (MEC) é a de que as pessoas procurem chegar antes, com cerca de uma hora de antecedência. A atitude ajuda os participantes a ficarem mais calmos e relaxados para darem a devida atenção às avaliações.

