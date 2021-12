Colégio de Feira é o único da BA no "Top 20" do Enem 2012

A Bahia tem apenas uma escola entre as vinte melhores colocadas nas provas objetivas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2012. Os estudantes do Colégio Helyos, de Feira de Santana, tiveram média 695,54 no exame e estão em sétimo lugar no ranking nacional.

Essa nota considera o resultado das provas objetivas nas áreas de conhecimento do Enem. O Colégio Helyos também teve a melhor média na redação na Bahia e terceira melhor do Brasil com 792,90. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 26, pelo Ministério da Educação (MEC).

A instituição particular do interior baiano tem histórico de bom desempenho na avaliação. Em 2011 e 2010, o Helyos obtive a melhor média do Enem na Bahia e, nos quatro anos anteriores, ficou entre os dez primeiros colocados no ranking nacional das provas.

A média de 2012 (695,54) superou o resultado da escola em 2011, que foi de 694,58.

Melhor de Salvador

Os alunos do Colégio Anglo Brasileiro, em Salvador, tiveram a segunda maior média nas provas objetivas no Enem na Bahia, com 657,31. Já a unidade de ensino com menor média no estado foi o Colégio Estadual Casa Jovem II, que fica na cidade de Igrapiúna, e obteve a nota 414,10.

No âmbito nacional, a maior média ficou com estudantes do Colégio Bernoulli, em Minas Gerais, que tiraram 722,15 no exame de 2012.

adblock ativo