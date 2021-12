Colégio de Feira é o melhor classificado na lista do Enem

As notas por escola referentes ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) aplicado em 2011 foram divulgadas pelo Ministério da Educação (MEC) nesta quinta-feira, 22. Com base nas médias obtidas pelos alunos nas provas de ciências humanas, ciências da natureza, linguagens e matemática, além da redação, as notas mostram o desempenho de cada escola que participou do exame. <ARQUIVO ID=1293042/> <ARQUIVO ID=1293075/>

Na Bahia, o Colégio Helyos, de Feira de Santana (distante a 108 km de Salvador), ficou em primeiro lugar, com a média 694.58963. A instituição é a 11ª colocada entre as escolas do país. Conforme o MEC, 75.93% dos estudantes da escola fizeram o Enem. Todas as 10 primeiras colocadas da Bahia são instituições de ensino privadas. O Colégio Militar de Salvador é o melhor entre as públicas, ocupando a 11ª colocação.

No grupo dos 10 primeiros, cinco são instituições do interior do estado (três de Feira de Santana, uma de Vitória da Conquista e outra de Alagoinhas). Na capital baiana, o colégio mais bem colocado é o Anchieta, que ficou em segundo lugar com a média 653.54198. Os colégios Gregor Mendel (3º), São Paulo (4º) e o Oficina de Vitória da Conquista (5º) completam a lista dos cinco primeiros.

Os quinze últimos colégios entre os baianos são instituições públicas. Em último lugar, com uma média de 401.03258, ficou o Colégio Luis Eduardo Magalhães, do município de Boquira (distante a 681 km de Salvador). A última instituição entre as privadas foi o Instituto de Educação Dinâmica, em Itirucu, no interior do Estado.

Segundo o MEC, a média nacional dos cerca de 891 mil alunos da rede pública que fizeram a prova em 2011 foi de 474,2 pontos, enquanto os quase 247 mil alunos de escolas particulares alcançaram a média de 569,2 pontos.

Os dados foram apresentados durante coletiva de imprensa, na sede do ministério, que contou com a participação o ministro da Educação, Aloizio Mercadante, e do presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Luiz Cláudio Costa.

Em todo país, o MEC contabilizou as notas de 10.076 escolas (40,56% do universo total do exame), incluindo apenas as instituições com no mínimo 10 participantes no Enem e 50% de taxa de participação dos concluintes do ensino médio. Conforme o MEC, não foram incluídas na média nacional 1.185 escolas com menos de 10 participantes e 13.581 que tiveram índice de participação menor do que 50%. Do total de escolas contempladas, 199 eram federais, 4.968 estaduais, 111 municipais e 4.798 privadas.

A escola com a maior média, conforme o MEC foi o colégio privado Objetivo Integrado, de São Paulo/SP, com 737,152381. Da região Nordeste, a instituição mais bem posicionada foi o Colégio Ari de Sá Cavalcante, de Fortaleza/CE, em quinto lugar, com média 710,5462766.

Segundo o MEC, das 100 primeiras escolas, 15 são do Nordeste. A região que teve o maior número de escolas entre as 100 primeiras foi a Sudeste, com 77. O estado com o maior número de instituições entre as 100 primeiras é São Paulo, com 31. Além do mais, apenas 10 instituições de ensino da rede pública (duas estaduais e oito federais) ficarm entre as cem primeiras colocadas.

