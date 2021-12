Beneficiários do Bolsa Família terão acesso a 100% do Fies

Os beneficiários do Bolsa Família, a partir desta segunda-feira, 8, terão oito mil vagas com financiamento de 100% do Fies, para os mais variados cursos nas faculdades D. Pedro II, FTC e Faculdade da Cidade do Salvador. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (SEMPS).

De acordo com informações da SEMPS, as inscrições e a prova que substituirá o vestibular serão realizadas nas 21 unidades dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), espalhados pela Capital e também na unidade do Comércio do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (SIMM).

Demais informações sobre os cursos oferecidos pelas faculdades, documentos exigidos, datas e horários dos testes seletivos, poderão ser obtidas nas unidades dos CRAS.

Fundo de educação pré sal

Ainda segundo a SEMPS, está sendo estudada pelo secretário Maurício Trindade a possibilidade do pagamento de 20% ou até do valor total financiado ser feito pelo fundo de educação pré sal, caso este seja aprovado até 2014.

