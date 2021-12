Bahia é o 3º estado com maior número de abstenções no Enem

A Bahia foi o terceiro estado brasileiro com o maior número de abstenções nas provas do Enem deste ano. O índice de faltosos foi de 30,7%, o equivalente a 114 mil inscritos. O Estado teve um total de 421 mil candidatos.



Roraima foi o estado com maior número de faltas (33,57%), seguido do Amazonas (32,82%). A média nacional de abstenção foi de 27,9%.



Em dois dias de exame, 65 candidatos foram desclassificados pelo MEC por postarem fotos das provas em redes sociais. Na próxima quarta-feira (7) o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) deve divulgar o gabarito das provas objetivas.



Redação

O tema da redação - Movimento imigratório para o Brasil do século XXI - surpreendeu os candidatos. "Esse tema foi complexo. Achei que seria algo ligado às eleições", disse Mayana Silva, 20 anos.



Já a candidata Tamires Costa, 21 anos, contou que, apesar de ter outras expectativas para a redação, conseguiu se sair bem. "Foi complicado, mas acho que consegui desenvolver", diz. Ela fez o exame na Faculdade Área 1, no Imbuí, e deseja uma vaga no curso de bacharelado interdisciplinar de saúde da Universidade Federal da Bahia (Ufba).



A candidata Márcia Santos, 27 anos, achou as provas complexas. "O Enem é sempre extenso e cansativo, mas esse ano estava mais difícil".

Tranquilidade

Diferentemente do sábado, quando muitos estudantes acabaram chegando atrasados por causa de uma manifestação na Avenida Antônio Magalhães, o último dia de provas em Salvador foi tranquilo.



A estudante Taíse Argolo, 20 anos, chegou ao Colégio Central, em Nazaré, quase três horas antes da abertura dos portões. "Cheguei aqui por volta de 8h40. Eu moro longe e venho de ônibus. É melhor ser precavida", acrescentou Taíse.



Quem também chegou cedo por causa do medo de encontrar algum tipo de contratempo foi Felipe Oliveira, 19 anos.



Ele está querendo cursar psicologia e fez o Enem no Campus Lapa da Universidade Católica de Salvador. (UCSal), em Nazaré. "Eu fiquei com medo de pegar engarrafamento e saí mais cedo de casa. Acabei chegando aqui às 9 horas", relatou.

