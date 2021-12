Aulões gratuitos de matemática são oferecidos em Salvador

De 28 de abril à 5 de julho, serão oferecidas gratuitamente, aulas de matemática aos vestibulandos e concurseiros de Salvador. Elas acontecerão na unidade UNINASSAU Mercês, nos turnos matutino e noturno e serão ministradas pelo professor e Engenheiro Civil, Francisco Souto.

Os participantes irão conferir assuntos como operações com frações, operações com raízes, equação do 1º grau, sistema de equações do 1º grau, logaritmo, funções de primeiro e segundo graus, exponencial e logarítmica, geometria plana, espacial e trigonometria.

As inscrições devem ser realizadas no site https://extensao.uninassau.edu.br/. Para participar, também é necessária a doação de um quilo de alimento não perecível, que será encaminhado ao Grupo de Apoio à Criança com Câncer da Bahia (GAAC). O alimento deve ser levado para a Faculdade UNINASSAU, que fica localizada na Rua Direita da Piedade, s/n, Politeama (próximo ao Orixás Center).

Confira a programação completa das aulas:

28/04 às 9h: Operações com frações, operações com raízes, equação do 1º grau e sistema de equações do 1º grau;

12/05 às 9h: Logaritmo; funções primeiro e segundo graus, exponencial e logarítmica;

26/05 às 9h: Geometria plana;

9/06 às 9h: Geometria plana;

30/06 às 9h: Geometria espacial;

3/07 às 19h: Trigonometria - Trigonometria no triângulo retângulo;

05/07 ás 19h: Trigonometria - Circulo Trigonométrico.

