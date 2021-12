Aulas do 2º semestre na Ufba seguirão até abril de 2013

Os estudantes da Universidade Federal da Bahia (Ufba), que iniciaram o segundo semestre letivo de 2012 nesta quarta-feira, 21, só terão férias a partir de 8 de abril de 2013. A resolução é da Pró-Reitoria de Graduação da instituição, que foi tomada por conta da greve dos professores que durou cerca de três meses.

A Ufba garante aos alunos que, nas datas comemorativas como Natal, Ano Novo e Carnaval, as aulas serão suspensas sem prejudicar os 200 dias letivos previstos pela Lei de Diretrizes e Bases.

"Não vai haver nenhum prejuízo aos estudantes. O conteúdo programático das disciplinas foi reformulado e devidamente adequado para que a lei seja cumprida e os alunos e professores não sejam penalizados", afirmou o pró-reitor de graduação da Ufba, Ricardo Miranda.

Mesmo com as alterações no calendário acadêmico, para os novos alunos, aprovados para ingressar no segundo semestre de 2012, o dia de ontem foi de comemoração. Após esperar por quase um ano, Anderson Santana Gomes, 19, finalmente, seguiu para o seu primeiro dia como estudante do curso de matemática.

Com cadernos e canetas novos, o calouro contou que estava ansioso para conhecer a universidade, os colegas e professores. "Para mim, hoje começa uma nova vida. Pretendo me dedicar e me empenhar muito, quero ser o melhor aluno dessa faculdade", diz, otimista.

A mesma animação não era vista entre os veteranos, que iniciaram o novo semestre com atraso. Para a aluna do 6º semestre do curso de biologia, Víviam Bezerra, 28, que já teve o curso interrompido três vezes por conta das greves, o início das aulas já não causa tanta ansiedade. "A gente já recomeça meio incrédulo, achando que pode vir outra paralisação a qualquer momento", afirmou.

"Buzufba" - Nesta quarta, entrou em operação o sistema de transporte gratuito por ônibus entre os campi da Ufba em Salvador. Batizado como "Buzufba", o sistema é composto por quatro micro-ônibus, com capacidade para 27 passageiros sentados e 13 em pé. O sistema vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 22h30, em intervalos de 20 minutos. Aos sábados, das 6h30 às 13h.

