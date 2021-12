Aulão preparatório para o Enem oferta 450 vagas até sexta

Com o objetivo de preparar candidatos ao vestibular e ao Enem, a Associação dos Ex-Alunos (Unex) da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) realiza nova edição do projeto 'Aula Extra: informação e entretenimento como você nunca viu'.

A aula, que terá como tema "Brasil: que país é esse", acontecerá no próximo domingo, 1º, às 8h, no Teatro da Uneb, localizado no Campus 1, no bairro do Cabula. São 450 vagas ofertadas.

Além de intervenções musicais, audiovisuais e apresentação de bandas, o projeto contará com professores da instituição e a participação do sociólogo Jorge France.

Os interessados devem se inscrever até esta sexta-feira, 30, das 8h às 12h e das 13h às 21h, na sede da associação, no campus 1. A taxa é de R$ 2, mais doação de um litro de água ou de pacote com 200 gramas de leite em pó, que serão destinados a instituições de caridade.

