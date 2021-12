Associação de Ex-alunos da Uneb inscreve para pré-vestibular

A Associação dos Ex-Alunos (Unex) da Uneb está com inscrições abertas até 19 de fevereiro para o Pré-Vestibular Social Zeferina. A iniciativa é voltada para estudantes de baixa renda que desejam se preparar para vestibulares e para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Os interessados devem se inscrever na sede da associação, no campus I da Uneb. Para efetivar a inscrição, é necessário efetuar o pagamento de R$ 30 e doar 1kg de alimento não-perecível. A mensalidade é R$ 100 para todos os turnos. O início das aulas está previsto para o dia 11 de março.

A Unex oferece 40 bolsas integrais para estudantes de baixa renda, oriundos da rede pública de ensino. Para concorrer ao benefício, os interessados devem apresentar, até dia 31 de janeiro, na sede da instituição, cópias do RG, dos comprovantes de residência e de renda, do histórico escolar do ensino médio. A taxa de inscrição é de R$ 5.

