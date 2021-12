Ampla oferta de trabalho é o atrativo de enfermagem

Não faltar trabalho. É com essa esperança que 1.259 candidatos se inscreveram para o vestibular de enfermagem da Universidade Federal da Bahia (Ufba) que, este ano, aparece como o quarto mais concorrido, atrás de medicina, psicologia e direito.

Nas provas do vestibular, que começarão domingo, serão 12,59 pessoas na disputa por cada uma das 100 vagas. Especialistas afirmam que os profissionais formados são absorvidos no mercado de trabalho. No entanto, quem planeja entrar no ramo deve saber que ser enfermeiro exige muitos sacrifícios.

De acordo com a presidente da Associação Brasileira de Enfermagem – seção Bahia (Aben), Maria Luisa Almeida, o excesso de profissionais tem precarizado as relações de trabalho. Isso faz com que muitos hospitais, clínicas e prefeituras não garantam todos os direitos trabalhistas.

“São contratos de trabalho terceirizados, sem vínculo e que não garantem benefícios como 13º salário ou FGTS. Para garantir renda digna, tem enfermeiro com até três empregos. O profissional fica sem qualidade de vida”, diz.

Um profissional recém-formado tem salário entre R$ 2 mil e R$ 2.500. Segundo dados do Conselho Regional de Enfermagem (Coren), existem 27 faculdades com o curso na Bahia, sendo 12 em Salvador.

O mais antigo é o da Ufba, criado em janeiro de 1946. O sonho de entrar na instituição é perseguido por jovens como Diógenes Vaz, 18 anos, que tenta pela segunda vez.

Trabalho - Estimulado pelo irmão mais velho, que é enfermeiro, Diógenes deixou a cidade natal, Irecê, e veio para Salvador a fim de ampliar os estudos. “Na enfermagem sei que tem trabalho. Não quero sofrer com falta de emprego no futuro” disse ele.

Para a presidente do Coren, Gícele Dórea, “não há melhor área para trabalho”. Além das tradicionais vagas em unidades de saúde, Gícele lembra que os programas de atenção à saúde e serviços de auditoria em hospitais e planos de saúde se tornaram atrativos.

Para quem for aprovado este ano, a diretora da Escola de Enfermagem da Ufba, Heloniza Costa, diz que, em 2010, os calouros serão os primeiros a encarar o novo currículo. Desde o primeiro semestre, os alunos terão contato com o Sistema Único de Saúde (SUS). Além disso, as aulas serão pela manhã, para que os alunos possam compatibilizar os estudos com o trabalho.

*Relaxe antes e durante a prova

Respiração - Sente-se numa cadeira com a coluna ereta, os pés plantados no chão e a cabeça alinhada com a coluna. Feche os olhos e imagine que na ponta do seu umbigo existe um balão. Inspire, lentamente, e ao mesmo tempo deixe a barriga estufar, como se estivesse enchendo o balão imaginário.

Calma - Logo depois, vá soltando a respiração, também calmamente, e vá contraindo barriga, bem devagarinho, fazendo o balão murchar.

Benefícios - Este exercício estimula a chamada respiração diafragmática ou abdominal, que ajuda a relaxar o nosso sistema nervoso, diminui a ansiedade e a tensão. É eficaz para oxigenar o cérebro e demais órgãos, facilitando o raciocínio. Faça esta respiração por 10 minutos, antes de dormir, de preferência.

Música - Escolha um ambiente sossegado, coloque uma música tranquila e deite-se no chão. Esvazie a mente, respire, solte o corpo e relaxe.

Não faça - Evite aquela respiração curta e rápida, somente pelo tórax. Ela deixa o sistema nervoso agitado e aumenta a ansiedade.

Alongar - Sempre que puder, durante a prova, pare um pouco para se espreguiçar, solte o corpo, faça alongamentos.

*Fonte: Maria Divina Alencar, iogaterapeuta e psicoterapeuta do Espaço Respirar.

